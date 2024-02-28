Президент: Азербайджан может серьезно рассмотреть вопрос о полном выходе из Совета Европы

После восстановления нашей территориальной целостности и суверенитета Парламентская Ассамблея Совета Европы принимает решение лишить азербайджанскую делегацию права голоса. К сожалению, такое решение было принято по инициативе члена парламента Германии и

После восстановления нашей территориальной целостности и суверенитета Парламентская Ассамблея Совета Европы принимает решение лишить азербайджанскую делегацию права голоса. К сожалению, такое решение было принято по инициативе члена парламента Германии и это лицо является членом партии, возглавляемой канцлером Шольцем. Это разве не двойные стандарты или игра с нами?! Канцлер Германии демонстрирует беспристрастность, и его заявления и действия отражают это. А член возглавляемой им партии хочет отстранить Азербайджан, являющийся одной из двух нехристианских стран в ПАСЕ, и делает это демонстративно и целенаправленно.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил, принимая делегацию Восточного комитета германской экономики.

Глава государства напомнил, что Азербайджан принял решение не участвовать в сессиях ПАСЕ. "Потому что, если у нас нет права выражать свою позицию, то зачем нам там находиться?", - заявил президент Ильхам Алиев.

Он подчеркнул, что если в течение года права нашей делегации не будут восстановлены, то Азербайджан может серьезно рассмотреть вопрос о полном выходе из Совета Европы.