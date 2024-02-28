Президент Азербайджана: Германия, в отличие от Франции, демонстрирует нейтралитет в мирном процессе

Недавняя встреча с премьер-министром Армении в Мюнхене по инициативе канцлера Германии была важной с точки зрения придания динамизма мирному процессу.

Недавняя встреча с премьер-министром Армении в Мюнхене по инициативе канцлера Германии была важной с точки зрения придания динамизма мирному процессу.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил, принимая делегацию Восточного комитета германской экономики.

Подчеркнув, что Азербайджан поддерживает проведение встречи министров иностранных дел в Берлине по предложению германской стороны, глава государства сказал: "Так, Германия, в отличие от расположенной по соседству с ней Франции, которая, как говорится, подливает масло в огонь и снабжает Армению летальным оружием, демонстрирует нейтралитет в мирном процессе".