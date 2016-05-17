Первая леди Азербайджана обратилась в Милли Меджлис в связи с принятием акта амнистии

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева, депутат парламента Мехрибан Алиева обратилась в Милли Меджлис в связи с принятием нового акта амнистии в День Республики - 28 Мая.

Как сообщает Report, об этом проинформировал первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров.

Это четвертое обращение М.Алиевой в ММ в связи с актом амнистии.

В случае принятия акта амнистии, который коснется 10 тыс. человек, будут освобождены 3500 осужденных.

Обращение М.Алиевой будет рассмотрено на очередном пленарном заседании ММ, которое состоится 20 мая.