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    Первая леди Азербайджана обратилась в Милли Меджлис в связи с принятием акта амнистии

    Об этом проинформировал первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева, депутат парламента Мехрибан Алиева обратилась в Милли Меджлис в связи с принятием нового акта амнистии в День Республики - 28 Мая.

    Как сообщает Report, об этом проинформировал первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров.

    Это четвертое обращение М.Алиевой в ММ в связи с актом амнистии.

    В случае принятия акта амнистии, который коснется 10 тыс. человек, будут освобождены 3500 осужденных.

    Обращение М.Алиевой будет рассмотрено на очередном пленарном заседании ММ, которое состоится 20 мая.

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