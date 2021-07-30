ПЕА прокомментировала избиение депутатом Милли Меджлиса сотрудника полиции

Партия "Ени Азербайжан" (ПЕА) прокомментировала избиение депутатом Милли Меджлиса Эльданизом Салимовым 29 июля сотрудника отдела регистрации и удостоверений личности Хачмазского районного отдела полиции Мирзоева Заура Джаваншир оглу.

Партия "Ени Азербайжан" (ПЕА) прокомментировала избиение депутатом Милли Меджлиса Эльданизом Салимовым 29 июля сотрудника отдела регистрации и удостоверений личности Хачмазского районного отдела полиции Мирзоева Заура Джаваншир оглу.

В ответ на запрос Report в ПЕА заявили, что партия сожалеет о случившемся.

"В правоохранительных органах начато разбирательство по данному факту, мы выскажем мнение после того, как вопросу будет дана правовая оценка", - подчеркнули в партии.

Инцидент был зарегистрирован после полуночи 29 июля в расположенном на территории поселка Набрань Хачмазского района объекте общепита, принадлежащем родственнику депутата Эльданиза Салимова.

Эльданиз Салимов спровоцировал конфликт, выражая протест сотрудникам полиции, требующим закрытия объекта в соответствии с правилами карантинного режима. Министерство внутренних дел провело разбирательство по факту, материалы переданы на рассмотрение в Следственное управление Генпрокуратуры.