О нас
Report Georgia
Аудио новости

ПЕА прокомментировала избиение депутатом Милли Меджлиса сотрудника полиции

ПЕА прокомментировала избиение депутатом Милли Меджлиса сотрудника полиции Партия "Ени Азербайжан" (ПЕА) прокомментировала избиение депутатом Милли Меджлиса Эльданизом Салимовым 29 июля сотрудника отдела регистрации и удостоверений личности Хачмазского районного отдела полиции Мирзоева Заура Джаваншир оглу.
Внутренняя политика
30 июля 2021 г. 16:00
ПЕА прокомментировала избиение депутатом Милли Меджлиса сотрудника полиции

Партия "Ени Азербайжан" (ПЕА) прокомментировала избиение депутатом Милли Меджлиса Эльданизом Салимовым 29 июля сотрудника отдела регистрации и удостоверений личности Хачмазского районного отдела полиции Мирзоева Заура Джаваншир оглу.

В ответ на запрос Report в ПЕА заявили, что партия сожалеет о случившемся.

"В правоохранительных органах начато разбирательство по данному факту, мы выскажем мнение после того, как вопросу будет дана правовая оценка", - подчеркнули в партии.

Инцидент был зарегистрирован после полуночи 29 июля в расположенном на территории поселка Набрань Хачмазского района объекте общепита, принадлежащем родственнику депутата Эльданиза Салимова.

Эльданиз Салимов спровоцировал конфликт, выражая протест сотрудникам полиции, требующим закрытия объекта в соответствии с правилами карантинного режима. Министерство внутренних дел провело разбирательство по факту, материалы переданы на рассмотрение в Следственное управление Генпрокуратуры.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке YAP deputatın polisi döyməsinə münasibət bildirib

Другие новости из категории

Азербайджан поможет Турции в тушении пожаров
Азербайджан поможет Турции в тушении пожаров
30 июля 2021 г. 11:27
Смягчены ограничения на полеты в Азербайджан
Смягчены ограничения на полеты в Азербайджан
28 июля 2021 г. 18:02
Депутат: Ряд государств предпринимает попытки вмешательства в политические процессы в Азербайджане
Депутат: Ряд государств предпринимает попытки вмешательства в политические процессы в Азербайджане
28 июля 2021 г. 16:55
Центр: 10 причин, по которым не предоставляется особый статус армянам в Карабахе
Центр: 10 причин, по которым не предоставляется особый статус армянам в Карабахе
28 июля 2021 г. 16:26
Джейхун Байрамов осудил провокации Армении на границе
Джейхун Байрамов осудил провокации Армении на границе
28 июля 2021 г. 15:32
В ИВ города Баку состоялась встреча с ветеранами Отечественной войны
ФотоВ ИВ города Баку состоялась встреча с ветеранами Отечественной войны
27 июля 2021 г. 14:40
Ровшан Рзаев встретился с израильскими бизнесменами
Ровшан Рзаев встретился с израильскими бизнесменами
27 июля 2021 г. 14:07
В Азербайджане студентов обяжут получать COVID-паспорта
В Азербайджане студентов обяжут получать COVID-паспорта
26 июля 2021 г. 15:32
Принято новое решение в связи с особым карантинным режимом
Принято новое решение в связи с особым карантинным режимом
26 июля 2021 г. 15:30
Для входа в рестораны, крупные ТЦ и отели потребуется паспорт COVID-19
Для входа в рестораны, крупные ТЦ и отели потребуется паспорт COVID-19
26 июля 2021 г. 15:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi