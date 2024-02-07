Oracle Advisory Group: Проведение exit-poll в Карабахе - историческое событие

Представитель американской организации Oracle Advisory Group Влада Галан назвала проведение exit-poll в Карабахе историческим событием.

Представитель американской организации Oracle Advisory Group Влада Галан назвала проведение exit-poll в Карабахе историческим событием.

В беседе с корреспондентом Report Влада Галан отметила, что представляемая ею организация за последние 10 лет провела exit-poll на пяти выборах в Азербайджане.

“На сегодняшних выборах exit-poll будет проводиться на 500 избирательных участках в 40 округах. Шесть из этих избирательных участков расположены в освобожденном Карабахе, что является для нас историческим событием”, - сказала она.

По словам Галан, в настоящий момент на всей территории республики действуют свыше 1 тыс. представителей организации. Результаты exit-poll будут объявлены после закрытия избирательных участков – в 19:30, сказала Галан.