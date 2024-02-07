О нас

Oracle Advisory Group: Проведение exit-poll в Карабахе - историческое событие

Oracle Advisory Group: Проведение exit-poll в Карабахе - историческое событие Представитель американской организации Oracle Advisory Group Влада Галан назвала проведение exit-poll в Карабахе историческим событием.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 14:46
Oracle Advisory Group: Проведение exit-poll в Карабахе - историческое событие

Представитель американской организации Oracle Advisory Group Влада Галан назвала проведение exit-poll в Карабахе историческим событием.

В беседе с корреспондентом Report Влада Галан отметила, что представляемая ею организация за последние 10 лет провела exit-poll на пяти выборах в Азербайджане.

“На сегодняшних выборах exit-poll будет проводиться на 500 избирательных участках в 40 округах. Шесть из этих избирательных участков расположены в освобожденном Карабахе, что является для нас историческим событием”, - сказала она.

По словам Галан, в настоящий момент на всей территории республики действуют свыше 1 тыс. представителей организации. Результаты exit-poll будут объявлены после закрытия избирательных участков – в 19:30, сказала Галан.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоOracle Advisory Group: Conducting exit poll in Karabakh is historic event
Версия на азербайджанском языке Фото“Oracle Advisory Group” təşkilatı: "Qarabağda “exit-poll” keçirmək tarixi hadisədir"

Экслюзивные новости

Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
6 февраля 2024 г. 12:13
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
Сербский политолог: Азербайджан подходит к Армении с точки зрения политической эмпатии
5 февраля 2024 г. 16:28
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе
Дипломат: Смена правительства в Грузии не скажется на политике на Южном Кавказе
5 февраля 2024 г. 15:16
Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан
Председатели ЦИК зарубежных стран и главы наблюдательных миссий прибыли в Азербайджан
5 февраля 2024 г. 11:21
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
3 февраля 2024 г. 15:21
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
2 февраля 2024 г. 12:05
Суговушан готов к выборам
ФотоСуговушан готов к выборам
1 февраля 2024 г. 17:51
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
1 февраля 2024 г. 12:41
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
1 февраля 2024 г. 12:39
Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов
Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов
31 января 2024 г. 13:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi