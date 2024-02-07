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В Ханкенди началось голосование на внеочередных президентских выборах

В Ханкенди началось голосование на внеочередных президентских выборах В освобожденном от оккупации городе Ханкенди началось голосование на внеочередных выборах президента Азербайджана.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 08:14
В Ханкенди началось голосование на внеочередных президентских выборах

В освобожденном от оккупации городе Ханкенди началось голосование на внеочередных выборах президента Азербайджана.

Как передает западное бюро Report, избирательный участок №14 Ханкендинского избирательного округа №122 открылся в 08:00 по местному времени.

Отметим, что участок расположен в центральном административном здании города.

Впервые после обретения независимости выборы проходят на всей территории суверенного Азербайджана.

Центризбирком зарегистрировал 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".

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Версия на английском языке Voting in early presidential elections starts in Khankandi for first time in history of independent Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın müstəqillik tarixində ilk dəfə Xankəndidə seçki məntəqələri açılıb, səsvermə keçirilir

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