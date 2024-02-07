В Ханкенди началось голосование на внеочередных президентских выборах

В освобожденном от оккупации городе Ханкенди началось голосование на внеочередных выборах президента Азербайджана.

В освобожденном от оккупации городе Ханкенди началось голосование на внеочередных выборах президента Азербайджана.

Как передает западное бюро Report, избирательный участок №14 Ханкендинского избирательного округа №122 открылся в 08:00 по местному времени.

Отметим, что участок расположен в центральном административном здании города.

Впервые после обретения независимости выборы проходят на всей территории суверенного Азербайджана.

Центризбирком зарегистрировал 7 кандидатов в президенты - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".