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    Определился новый состав Административной комиссии Милли Меджлиса - СПИСОК

    Вопрос утверждения нового состава комиссии будет рассмотрен на заседании Милли Меджлиса 1 февраля© Report.az

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Определился новый состав Административной комиссии Милли Меджлиса.

    Как сообщает Report, никаких изменений в составе комиссии нет.

    Так, в Административной комиссии парламента в прежнем составе будут представлены депутаты Агаджан Абыев, Ханлар Фатиев, Малахат Ибрагимгызы, Мирказым Казымов, Саттар Мохбалыев, Фазиль Мустафа и Камран Набизаде.

    Вопрос утверждения нового состава комиссии будет рассмотрен на заседании Милли Меджлиса 1 февраля.

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