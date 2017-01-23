Определился новый состав Административной комиссии Милли Меджлиса - СПИСОК

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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Определился новый состав Административной комиссии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, никаких изменений в составе комиссии нет.

Так, в Административной комиссии парламента в прежнем составе будут представлены депутаты Агаджан Абыев, Ханлар Фатиев, Малахат Ибрагимгызы, Мирказым Казымов, Саттар Мохбалыев, Фазиль Мустафа и Камран Набизаде.

Вопрос утверждения нового состава комиссии будет рассмотрен на заседании Милли Меджлиса 1 февраля.