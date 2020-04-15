Оперативный штаб о единовременной выплате в размере 190 манатов

"Для получения помощи граждане в обязательном порядке должны пройти регистрацию как безработные".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, данная сумма предоставляется гражданам, чтобы они сидели дома и соблюдали карантинный режим.

"Эта сумма может показаться небольшой, но имейте в виду, что обучение их детей также будет оплачиваться государством. Кроме того, будет создано множество общественных рабочих мест. Помощь нуждающимся будет оказываться постоянно".