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Оперативный штаб о единовременной выплате в размере 190 манатов

Оперативный штаб о единовременной выплате

"Для получения помощи граждане в обязательном порядке должны пройти регистрацию как безработные". 

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов. 

По его словам, данная сумма предоставляется гражданам, чтобы они сидели дома и соблюдали карантинный режим. 

"Эта сумма может показаться небольшой, но имейте в виду, что обучение их детей также будет оплачиваться государством. Кроме того, будет создано множество общественных рабочих мест. Помощь нуждающимся будет оказываться постоянно". 

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