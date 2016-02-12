​Октай Асадов: Муниципалитеты не заинтересованы делать что-либо в обмен на оказываемую им материальную поддержку

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ "Для правильного построения деятельности большинства муниципалитетов в Азербайджане они должны иметь соответствующий бюджет. Многие муниципалитеты даже не могут выдавать работникам зарплату".

Как сообщает Report, об этом, касаясь вынесенного на обсуждение парламента "Ежегодного доклада (по 2015 году) по осуществлению административного контроля за деятельностью муниципалитетов", заявил председатель парламентского комитета по региональным вопросам Ариф Рагимзаде.

По словам председателя комитета, на сегодняшний день муниципалитеты задолжали Государственному фонду социальной защиты 20-40 тыс. манатов: "Как только муниципалитетам начисляются деньги, их сразу же переводят на счет фонда. Если учесть, что население 14% муниципалитетов страны не превышает 1000 человек, можно понять их плачевное положение. Ситуация не изменится, даже если подобные муниципалитеты будут критиковать и наказывать. Поэтому таким муниципалитетам обязательно должна оказываться государственная помощь, что позволяет и законодательство. С учетом этого нужно увеличить средства, выделяемые муниципалитетам из госбюджета".

Комментируя слова председателя комитета, спикер Октай Асадов сказал, что раньше о муниципалитетах сложилось неправильное мнение, от которого нужно отказаться: "Я согласен с Вами и считаю необходимым оказывать муниципалитетам поддержку и создавать для них нужные условия. Однако, и они не должны сидеть сложа руки. Пока видно лишь то, что муниципалитеты не заинтересованы делать что-либо в обмен на оказываемую им материальную поддержку".