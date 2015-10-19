​Новый законопроект: В Азербайджане проверки в сфере предпринимательства приостанавливаются на два года

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане выдачу всех лицензий будут осуществлять центры "ASAN xidmət".

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим подготовлен новый законопроект.

По законодательной инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева в Милли Меджлис 19 октября направлен законопроект, предусматривающий приостановку проверок в сфере предпринимательства. Согласно законопроекту, с 1 ноября 2015 года проверки в сфере предпринимательства приостанавливаются на два года.

В то же время, согласно подписанному президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым указу, предусматривается сокращение количества лицензий до минимума, упрощение порядка выдачи лицензий и обеспечение прозрачности в этой сфере, передача полномочий по выдаче всех лицензий от министерства экономики и промышленности центрам "ASAN xidmət".

Текст указа будет опубликован в прессе.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхама Алиева в своем выступлении на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за 9 месяцев 2015 года, отметил, что в связи с проверками в сфере предпринимательства поступают многочисленные жалобы, в этой сфере слишком много проверок и большое количество лицензий, отмечаются случаи злоупотребления, все это будет предотвращаться, а те, кто не сделал выводы - будут наказаны.