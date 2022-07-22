На освобожденных территориях построят современные жилые и нежилые комплексы

Для реализации цели "Великого возвращения" на освобожденные от оккупации территории будет обеспечено устойчивое расселение населения.

Для реализации цели "Великого возвращения" на освобожденные от оккупации территории будет обеспечено устойчивое расселение населения.

Как сообщает Report, это нашло отражение в утвержденной президентом Ильхамом Алиевым "Стратегии по социально-экономическому развитию Азербайджанской Республики на 2022-2026 гг".

В документе отмечается, что устойчивое расселение населения будет поддерживаться созданием необходимых предварительных условий, запланированных на территориях: "Будет достигнут полный охват освобожденных от оккупации территорий системой безопасности и инфраструктурой. С учетом передовых градостроительных правил в регионе будут построены жилые и нежилые комплексы, будет реализовываться концепция "умного города" и "умного села" с современной инфраструктурой. На основе этого весь регион будет полностью обеспечен социально-экономической и культурной инфраструктурой в соответствии с передовыми стандартами. Будет создана сеть коммунальных услуг, в частности эффективная система управления отходами, восстановлена инфраструктура социального обслуживания. В результате на начальном стратегическом этапе будет достигнуто запланированное расселение населения на безопасной, достойной и устойчивой основе".