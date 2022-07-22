На освобожденных территориях построят современные жилые и нежилые комплексы

Для реализации цели "Великого возвращения" на освобожденные от оккупации территории будет обеспечено устойчивое расселение населения.
Как сообщает Report, это нашло отражение в утвержденной президентом Ильхамом Алиевым "Стратегии по социально-экономическому развитию Азербайджанской Республики на 2022-2026 гг".
В документе отмечается, что устойчивое расселение населения будет поддерживаться созданием необходимых предварительных условий, запланированных на территориях: "Будет достигнут полный охват освобожденных от оккупации территорий системой безопасности и инфраструктурой. С учетом передовых градостроительных правил в регионе будут построены жилые и нежилые комплексы, будет реализовываться концепция "умного города" и "умного села" с современной инфраструктурой. На основе этого весь регион будет полностью обеспечен социально-экономической и культурной инфраструктурой в соответствии с передовыми стандартами. Будет создана сеть коммунальных услуг, в частности эффективная система управления отходами, восстановлена инфраструктура социального обслуживания. В результате на начальном стратегическом этапе будет достигнуто запланированное расселение населения на безопасной, достойной и устойчивой основе".