Министерство обороны обратилось к руководителям СМИ

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Учитывая хрупкость ситуации в прифронтовой зоне, министерство обороны вновь обратилось к руководителям местных средств массовой информации.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Как сообщили в министерстве, учитывая, что распространение неточной информации, полученной из анонимных и неофициальных источников, и публикуемой в большинстве случаев без уточнения, служат интересам врага, рекомендуется не распространять подобную информацию без официального заявления министерства обороны и без уточнения.