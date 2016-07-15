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    Министерство обороны обратилось к руководителям СМИ

    Рекомендуется не распространять подобную информацию без официального заявления министерства обороны и без уточнения

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Учитывая хрупкость ситуации в прифронтовой зоне, министерство обороны вновь обратилось к руководителям местных средств массовой информации.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. 

    Как сообщили в министерстве, учитывая, что распространение неточной информации, полученной из анонимных и неофициальных источников, и публикуемой в большинстве случаев без уточнения, служат интересам врага, рекомендуется не распространять подобную информацию без официального заявления министерства обороны и без уточнения. 

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