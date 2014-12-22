Мазахир Панахов: Разговоры о невнесении имен в списки избирателей не соответствуют действительности

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ "В каждой стране некоторые особенности оказывают влияние и на выборы. Западные ценности - это серьезные ценности. Я сам тоже являюсь сторонником Запада. Сотрудничество с Западом идет нам на пользу. Нам предъявляют претензии в связи с выборами. Но они не такие объективные, как утверждают. Они имеют столетний опыт в сфере выборов. Мы тоже должны пройти этот путь. Они сравнивают выборы в Азербайджане с выборами в Европе. Это неправильно, если бы они прошли тот путь, который прошли мы, они бы такое не утверждали".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на проведенной им пресс-конференции.

Председатель ЦИК также внес ясность в вопрос невнесения имен некоторых граждан в списки избирателей: "Все граждане внесены в списки избирателей, если есть такой человек, сообщите нам, и вопрос будет решен. Отсутствие чьего-то имени в списке избирателей - естественное явление. Нет такого понятия, как "Западный избирательный список". Говорят, если можешь, иди зарегистрируйся. У нас по-другому, каждый гражданин может внести свое имя в список, предъявив удостоверение личности. Разговоры о невнесении имен в списки избирателей не соответствуют действительности".