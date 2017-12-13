 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Количество помощников Артура Раси-заде сокращено с 7 до 3 человек

    Внесены изменения в Штатное расписание структуры аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики

    Баку 13 декабря. REPORT.AZ/ Сокращено количество помощников премьер-министра Азербайджана.

    Как сообщает Report, в связи с этим Артур Раси-заде подписал решение о внесении изменений в "Штатное расписание структуры Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики".

    Согласно изменением, количество помощников премьера сокращено с 7 до 3 человек.

    Кроме того, количество помощников первого вице-премьера увеличено до двух человек. В раздел "Служба первого вице-премьер" штатного расписания добавлен штат 4 старших советников. В юридическом отделе Кабмина создан штат ведущих консультантов.

    Кроме того, в секторе по систематизации нормативно-правовых актов и архивной работе количество старших консультантов и консультантов увеличено с 1 до 2.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi