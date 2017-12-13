Количество помощников Артура Раси-заде сокращено с 7 до 3 человек

Баку 13 декабря. REPORT.AZ/ Сокращено количество помощников премьер-министра Азербайджана.

Как сообщает Report, в связи с этим Артур Раси-заде подписал решение о внесении изменений в "Штатное расписание структуры Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики".

Согласно изменением, количество помощников премьера сокращено с 7 до 3 человек.

Кроме того, количество помощников первого вице-премьера увеличено до двух человек. В раздел "Служба первого вице-премьер" штатного расписания добавлен штат 4 старших советников. В юридическом отделе Кабмина создан штат ведущих консультантов.

Кроме того, в секторе по систематизации нормативно-правовых актов и архивной работе количество старших консультантов и консультантов увеличено с 1 до 2.