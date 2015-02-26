Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ В прошлом году в Аппарат омбудсмена поступило 756 обращений, связанных с органами прокуратуры.

Как сообщает Report, об этом отмечается в ежегодном отчете омбудсмена за 2014 год.

"Несмотря на неоднократное аннулирование решений, принятых следственными органами по одним и тем же делам, в отношении некоторых прокуроров, следователей не принимаются серьезные меры, вопрос об их ответственности также не рассматривается", - говорится в отчете.

В документе отмечается, что нередко некоторые местные органы прокуратуры допускали следственные ошибки и демонстрировали необъективный подход.

По результатам проведенных в прошлом году Генпрокуратурой служебных проверок, за допущенные в работе недочеты 46 работников прокуратуры были привлечены к административной ответственности.