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Ильхам Алиев: Азербайджан готов к контактам с армянскими жителями Карабаха

Ильхам Алиев: Азербайджан готов к контактам с армянскими жителями Карабаха Азербайджан готов к контактам с армянскими жителями Карабаха.
Внутренняя политика
21 марта 2023 г. 20:39
Ильхам Алиев: Азербайджан готов к контактам с армянскими жителями Карабаха

Азербайджан готов к контактам с армянскими жителями Карабаха.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.

Глава государства напомнил, что Азербайджан готов к контактам с армянскими жителями Карабаха в продолжение встречи, состоявшейся в Мюнхене, в связи с чем они были приглашены Администрацией Президента Азербайджанской Республики в Баку для продолжения контактов по реинтеграции и обсуждения инфраструктурных проектов.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan Qarabağdan olan erməni sakinlərlə təmaslara hazırdır"

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