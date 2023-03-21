Ильхам Алиев: Азербайджан готов к контактам с армянскими жителями Карабаха

Азербайджан готов к контактам с армянскими жителями Карабаха.

Азербайджан готов к контактам с армянскими жителями Карабаха.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.

Глава государства напомнил, что Азербайджан готов к контактам с армянскими жителями Карабаха в продолжение встречи, состоявшейся в Мюнхене, в связи с чем они были приглашены Администрацией Президента Азербайджанской Республики в Баку для продолжения контактов по реинтеграции и обсуждения инфраструктурных проектов.