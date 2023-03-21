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Блинкен позвонил президенту Ильхаму Алиеву

Блинкен позвонил президенту Ильхаму Алиеву 21 марта государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
21 марта 2023 г. 20:00
Блинкен позвонил президенту Ильхаму Алиеву

21 марта государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация вокруг автомобильной дороги Лачин-Ханкенди Азербайджана. Глава государства отметил, что с 12 декабря прошлого года по сегодняшний день обеспечен проезд по ней более 4700 транспортных средств российских миротворцев и Международного Комитета Красного Креста, а также лиц, нуждающихся в медицинской помощи, и сопровождающих их лиц. Поэтому утверждения Армении о том, что дорога заблокирована, являются ложью.

Президент Азербайджана подчеркнул, что вызывает серьезную обеспокоенность использование Арменией вспомогательной дороги к Лачинской дороге для осуществления незаконных военных перевозок и ротации личного состава на азербайджанских территориях, где временно дислоцированы российские миротворцы, а также тот факт, что около 10 тысяч военнослужащих армянских вооруженных сил до сих пор находятся на территории Азербайджана. В этой связи глава государства особо подчеркнул необходимость создания пограничного контрольно-пропускного пункта на последней точке Лачинской дороги на армяно-азербайджанской границе.

Президент Ильхам Алиев довел до сведения собеседника, что, по наблюдениям последних недель, Армения злоупотребляет нахождением в этой стране миссии Европейского Союза и проводит политику, направленную на преднамеренную эскалацию ситуации; вооруженные силы Армении и незаконные армянские вооруженные формирования продолжают нарушать режим прекращения огня вдоль азербайджано-армянской государственной границы и на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы. В этой связи президент Азербайджана отметил, что в результате провокации со стороны незаконных армянских формирований 5 марта 2023 года погибли двое азербайджанских военнослужащих, а в результате очередной провокации Армении в день Новруз байрамы 20 марта на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящей через территорию Зангиланского района, был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан полностью привержен мирной повестке дня, готов к нормализации отношений с Арменией и скорейшему подписанию мирного договора и представил армянской стороне текст мирного договора с последними предложениями и поправками.

Глава государства сказал, что высоко оценивает усилия США и государственного секретаря Энтони Блинкена в этом направлении.

В свою очередь, государственный секретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что США и впредь продолжат усилия для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и подписания мирного договора.

Глава государства напомнил, что Азербайджан готов к контактам с армянскими жителями Карабаха в продолжение встречи, состоявшейся в Мюнхене, в связи с чем они были приглашены Администрацией президента Азербайджанской Республики в Баку для продолжения контактов по реинтеграции и обсуждения инфраструктурных проектов.

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Версия на азербайджанском языке Blinken Prezident İlham Əliyevə zəng edib

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