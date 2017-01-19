Гражданство Азербайджана приняли еще 245 человек, восстановлено гражданство двух человек

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Гражданство Азербайджанской Республики приняли еще 245 иностранцев и лиц без гражданства, восстановлено гражданство двух человек.

Об этом Report сообщили в Государственной миграционной службе (ГМС).

По информации, эти лица приняты в гражданство Азербайджана соответствующими распоряжениями президента Ильхама Алиева.

В ГМС прошла встреча с лицами, принявшими и восстановившими гражданство Азербайджанской Республики.

На встрече было подчеркнуто, что мудрую политику общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева сегодня успешно продолжает президент Ильхам Алиев, и что реформы в последние годы ведут Азербайджан в светлое будущее.

На встрече была выражена уверенность в том, что лица, принявшие и восстановившие гражданство Азербайджана соответствующими распоряжениями президента, верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева, станут достойными гражданами государства Азербайджан.

Затем лица, принявшие гражданство Азербайджанской Республики и восстановившие свое гражданство, принесли присягу.

Мероприятие завершилось исполнением государственного гимна.