Гражданство Азербайджана приняли еще 245 человек, восстановлено гражданство двух человек

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Гражданство Азербайджанской Республики приняли еще 245 иностранцев и лиц без гражданства, восстановлено гражданство двух человек.
Об этом Report сообщили в Государственной миграционной службе (ГМС).
По информации, эти лица приняты в гражданство Азербайджана соответствующими распоряжениями президента Ильхама Алиева.
В ГМС прошла встреча с лицами, принявшими и восстановившими гражданство Азербайджанской Республики.
На встрече было подчеркнуто, что мудрую политику общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева сегодня успешно продолжает президент Ильхам Алиев, и что реформы в последние годы ведут Азербайджан в светлое будущее.
На встрече была выражена уверенность в том, что лица, принявшие и восстановившие гражданство Азербайджана соответствующими распоряжениями президента, верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева, станут достойными гражданами государства Азербайджан.
Затем лица, принявшие гражданство Азербайджанской Республики и восстановившие свое гражданство, принесли присягу.
Мероприятие завершилось исполнением государственного гимна.
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