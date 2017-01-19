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    Гражданство Азербайджана приняли еще 245 человек, восстановлено гражданство двух человек

    Лица, принявшие гражданство Азербайджанской Республики и восстановившие свое гражданство, принесли присягу

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Гражданство Азербайджанской Республики приняли еще 245 иностранцев и лиц без гражданства, восстановлено гражданство двух человек.

    Об этом Report сообщили в Государственной миграционной службе (ГМС). 

    По информации, эти лица приняты в гражданство Азербайджана соответствующими распоряжениями президента Ильхама Алиева. 

    В ГМС прошла встреча с лицами, принявшими и восстановившими гражданство Азербайджанской Республики.

    На встрече было подчеркнуто, что мудрую политику общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева сегодня успешно продолжает президент Ильхам Алиев,  и что реформы в последние годы ведут Азербайджан в светлое будущее. 

    На встрече была выражена уверенность в том, что лица, принявшие и восстановившие гражданство Азербайджана соответствующими распоряжениями президента, верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева, станут достойными гражданами государства Азербайджан. 

    Затем лица, принявшие гражданство Азербайджанской Республики и восстановившие свое гражданство, принесли присягу.

    Мероприятие завершилось исполнением государственного гимна. 

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