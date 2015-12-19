Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан сделала объявление о приеме на работу.

Об этом Report сообщили в комиссии.

Согласно требованиям по приему на работу, соискатель должен иметь высшее образование, знать азербайджанский, русский и английский языки (знание других языков является преимуществом), знать компьютерные программы MS Office (Access, PowerPoint, Word, Excel); Adobe Photoshop; Adobe Corel Draw; Adobe PhotoPaint; Acrobat Reader, свободно работать в интернете и уметь обращаться с офисным оборудованием. Возрастной предел составляет 40 лет.

Сведения о себе необходимо отправлять на электронную почту Государственной комиссии (info@human.gov.az).

Отметим, что председателем Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан является Мадат Гулиев.