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    Глава миссии ТЮРКПА: Наблюдается высокая явка избирателей

    Халук Ипек: Выборы проходят в очень спокойной атмосфере

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ На президентских выборах в Азербайджане наблюдается высокая явка избирателей. 

    Об этом Report заявил глава наблюдательной миссии Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран  (ТЮРКПА), депутат парламента Турции Халук Ипек.

    "Особенно это наблюдалось среди молодежи в утренние часы. На момент посещения нами уже нескольких участков явка составляла приблизительно 30% в Баку, а Сумгаите- около 60%", - отметил  он.

    "Мы наблюдали за процессом выборов в Баку и Сумгайыте. Могу сказать, что выборы проходят в очень спокойной атмосфере", - заявил Х.Ипек.

    Он также отметил, что в ходе наблюдения каких-либо нарушений выявлено не было. 

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