Глава миссии ТЮРКПА: Наблюдается высокая явка избирателей

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ На президентских выборах в Азербайджане наблюдается высокая явка избирателей.

Об этом Report заявил глава наблюдательной миссии Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА), депутат парламента Турции Халук Ипек.

"Особенно это наблюдалось среди молодежи в утренние часы. На момент посещения нами уже нескольких участков явка составляла приблизительно 30% в Баку, а Сумгаите- около 60%", - отметил он.

"Мы наблюдали за процессом выборов в Баку и Сумгайыте. Могу сказать, что выборы проходят в очень спокойной атмосфере", - заявил Х.Ипек.

Он также отметил, что в ходе наблюдения каких-либо нарушений выявлено не было.