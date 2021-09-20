Глава МЧС провел встречу с послом Турции

20 сентября министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с послом Турции в Азербайджане Джахитом Багчы.

20 сентября министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с послом Турции в Азербайджане Джахитом Багчы.

Как сообщает Report, министр К. Гейдаров поприветствовал посла, особо отметив братские и дружеские связи между нашими странами.

Он особо подчеркнул, что существующие искренние братские отношения между президентом Ильхамом Алиевым и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом подняли отношения между нашими странами на качественно более высокий уровень.

Посол Дж.Багчы выразил благодарность за искреннюю встречу, а также за оказанную по поручению президента Ильхама Алиева большую помощь в тушении лесных пожаров в Турции. Выразив благодарность азербайджанским пожарным-спасателям за их профессиональную и самоотверженную деятельность, посол подчеркнул, что Турция всегда была рядом с братским Азербайджаном.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.