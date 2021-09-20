О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава МЧС провел встречу с послом Турции

Глава МЧС провел встречу с послом Турции 20 сентября министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с послом Турции в Азербайджане Джахитом Багчы.
Внутренняя политика
20 сентября 2021 г. 13:28
Глава МЧС провел встречу с послом Турции

20 сентября министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с послом Турции в Азербайджане Джахитом Багчы.

Как сообщает Report, министр К. Гейдаров поприветствовал посла, особо отметив братские и дружеские связи между нашими странами.

Он особо подчеркнул, что существующие искренние братские отношения между президентом Ильхамом Алиевым и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом подняли отношения между нашими странами на качественно более высокий уровень.

Посол Дж.Багчы выразил благодарность за искреннюю встречу, а также за оказанную по поручению президента Ильхама Алиева большую помощь в тушении лесных пожаров в Турции. Выразив благодарность азербайджанским пожарным-спасателям за их профессиональную и самоотверженную деятельность, посол подчеркнул, что Турция всегда была рядом с братским Азербайджаном.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Emergency minister meets with Turkish ambassador
Версия на азербайджанском языке Kəmaləddin Heydərov Cahit Bağçı ilə görüşüb

Другие новости из категории

Оверчук: Азербайджан, Россия и Армения настроены на разблокирование экономических связей
Оверчук: Азербайджан, Россия и Армения настроены на разблокирование экономических связей
20 сентября 2021 г. 11:24
В Управлении полиции Низаминского района Гянджи произошло новое назначение
В Управлении полиции Низаминского района Гянджи произошло новое назначение
19 сентября 2021 г. 11:05
Омбудсмен Азербайджана наградила ряд сотрудников ANAMA
Омбудсмен Азербайджана наградила ряд сотрудников ANAMA
17 сентября 2021 г. 21:27
Сотрудникам Бакинской музыкальной академии предоставлена персональная пенсия президента
Сотрудникам Бакинской музыкальной академии предоставлена персональная пенсия президента
17 сентября 2021 г. 15:48
Президент наградил сотрудников Бакинской музыкальной академии
Президент наградил сотрудников Бакинской музыкальной академии
17 сентября 2021 г. 15:46
Резидент-представитель ПРООН завершает свою миссию в Азербайджане
Резидент-представитель ПРООН завершает свою миссию в Азербайджане
17 сентября 2021 г. 13:53
На заседании Координационного штаба был обсужден ряд важных вопросов
ФотоНа заседании Координационного штаба был обсужден ряд важных вопросов
16 сентября 2021 г. 19:11
Президент подписал указ о координации деятельности по разминированию
Президент подписал указ о координации деятельности по разминированию
16 сентября 2021 г. 16:32
Премьер-министр подписал новое постановление в связи с ценами на пшеницу и муку
Премьер-министр подписал новое постановление в связи с ценами на пшеницу и муку
16 сентября 2021 г. 16:24
Эльдар Мамедалиев награжден Почетным дипломом президента Азербайджана
Эльдар Мамедалиев награжден Почетным дипломом президента Азербайджана
16 сентября 2021 г. 15:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi