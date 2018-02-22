Генпрокуратура: В связи с сумгайытскими событиями продолжаются комплексные следственно-оперативные мероприятия

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ "На веб-сайте Генпрокуратуры функционирует раздел "Сумгайытские события" в связи с преступлениями, совершенными вооруженными силами и другими военными объединениями Армении в оккупированном нагорно-карабахском регионе Азербайджанской Республике и других территориях, а также совершенных армянами и проармянскими силами в городе Сумгайыт ".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в министерстве иностранных дел заявил руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов.

Он сообщил, что в данном разделе можно ознакомиться с материалами дела, а также фильмами, повествующими о зверствах армян. Отметим, что все фильмы были переведены на несколько языков.

Э.Султанов отметил, что сейчас по уголовному делу следственно-оперативной группой из сотрудников генпрокуратуры, МВД и СГБ продолжаются комплексные следственно-оперативные мероприятия по установлению организаторов беспорядков и их покровителей и привлечению их к ответственности.