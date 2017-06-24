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    Эльчин Амирбеков назначен помощником первого вице-президента

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Эльчина Амирбекова помощником первого вице-президента Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, Эльчин Октябрь оглу Амирбеков назначается помощником первого вице-президента.

    Отметим, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 23 июня Э. О. Амирбеков был отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики во Французской Республике и одновременно в Святом Престоле (Государстве Ватикан) и Княжестве Монако.

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