Джейхун Байрамов встретился с послом Алжира в Азербайджане

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Алжира в нашей стране Салиму Абдельхак в связи с завершением ее дипломатической деятельности.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Алжира в нашей стране Салиму Абдельхак в связи с завершением ее дипломатической деятельности.

Как передает Report, об этом сообщает Управление пресс-службы Министерства иностранных дел.

Министр Джейхун Байрамов высоко оценил усилия посла по развитию двусторонних отношений и пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности. Министр подчеркнул высокий уровень политического диалога между Азербайджаном и Алжиром и отметил наличие хороших возможностей для дальнейшего развития этих связей в различных направлениях.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал посла о новой постконфликтной ситуации в регионе и конкретных шагах, предпринятых Азербайджаном в связи с выполнением трехсторонних заявлений. До сведения посла было доведено, что с устранением фактора оккупации наших территорий в регионе появились новые возможности для сотрудничества.

Министр также коснулся контактов с алжирским коллегой на международных платформах, несмотря на ограничение непосредственных контактов из-за пандемии. Он отметил, что наши страны успешно сотрудничают в международных организациях, в том числе в рамках ООН, ОИС, ДН.

Посол С.Абдельхак выразила признательность за поддержку, оказанную ей в период дипломатической деятельности, выразила удовлетворение развитием отношений между двумя странами. Посол подчеркнула, что ее страна всегда руководствуется нормами и принципами международного права и в этой связи поддерживает позицию Азербайджана, опирающуюся на международное право.

Стороны также обсудили перспективы развития отношений между двумя странами.