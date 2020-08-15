Армяне незаконно заселяют Кяльбаджар

Судя по полученным снимкам посредством спутника, Армения продолжает незаконное заселение оккупированных территорий Азербайджана

Министерство иностранных дел Азербайджана и ОАО "Азеркосмос" выступили с совместным заявлением.

Как сообщили Report в МИД, министерстве, в заявлении, в частности, говорится: "Армения продолжает незаконную деятельность на оккупированных территориях Азербайджана, в том числе ведется незаконное заселение захваченных земель. В ходе мониторинга, проведенного посредством спутника "Azersky" ОАО "Азеркосмос", был установлен факт незаконного заселения оккупированного Кяльбаджарского района.

В настоящее время здесь насчитывается 15 домов. Скорость и ход строительных работ дают основание говорить о том, что этот населенный пункт будет расширяться. Так, если в январе 2020 года в этом жилом массиве было 6 домов, в марте 10 домов, в апреле 14 домов, то в августе эта цифра уже достигла 15.

Судя по полученным снимкам, Армения продолжает незаконное заселение оккупированных территорий Азербайджана, вопреки международному гуманитарному праву, в том числе Женевским конвенциям 1949 года и дополнениям к нему, а также нормам прав человека. Эта незаконная деятельность направлена на продолжение и укрепление оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов Азербайджана, аннексию этих территорий и недопущение возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в родные края".