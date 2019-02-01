Замминистра: Сотрудничество с ЕС - одно из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана является равноправное сотрудничество с ЕС.
Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев заявил на мероприятии, посвященном председательству Румынии в Совете ЕС.
"Прошлый год был очень продуктивным с точки зрения определения нашей повестки. Главный вопрос сегодняшнего сотрудничества - это подписание нового соглашения", - отметил замминистра.
По его словам, важную роль в отношениях Азербайджан-ЕС играют вопросы энергобезопасности Европы.
"Мы придаем этому большое значение. Мы реализуем крупные энергетические проекты - TAP, TANAP. В 2020 наш газ уже попадет в Италию. Наши проекты изменят энергетическую карту всего мира", - подчеркнул Махмуд Мамедгулиев.
Замминистра отметил, что Азербайджан также является инициатором и участником сразу нескольких крупных транспортно-логистических проектов, которые позволят связать Европу с Азией.
Tural AsadiАвтор новости