 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Замминистра: Сотрудничество с ЕС - одно из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана

    Махмуд Мамедгулиев: Важную роль в отношениях Азербайджан ЕС играют вопросы энергобезопасности Европы
    © Report / Firi Salim

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана является  равноправное сотрудничество с ЕС.

    Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев заявил на мероприятии, посвященном председательству Румынии в Совете ЕС.

    "Прошлый год был очень продуктивным с точки зрения определения нашей повестки. Главный вопрос сегодняшнего сотрудничества - это подписание нового соглашения", - отметил замминистра.

    По его словам, важную роль в отношениях Азербайджан-ЕС играют вопросы энергобезопасности Европы.

    "Мы придаем этому большое значение. Мы реализуем крупные энергетические проекты - TAP, TANAP. В 2020 наш газ уже попадет в Италию. Наши проекты изменят энергетическую карту всего мира", - подчеркнул Махмуд Мамедгулиев.

    Замминистра отметил, что Азербайджан также является инициатором и участником сразу нескольких крупных транспортно-логистических проектов, которые позволят связать Европу с Азией.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi