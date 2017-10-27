Временный поверенный Великобритании: Азербайджан известен своей религиозной толерантностью

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ "Азербайджан известен свободой вероисповедания и религиозной толерантностью".

Как сообщает Report, об этом заявил временный поверенный в делах Великобритании в Азербайджане Стивен Маккорник на мероприятии, посвященном Международному дню свободы религии.

"Веками представители разных религиозных конфессий живут здесь рядом друг с другом",- добавил временный поверенный.

Он отметил, что Великобритания также является страной, которая поддерживает религиозную свободу и толерантность.

"Религия это позитивная сила для изменений в нашей стране,- заявил Маккорник, отметив, что Великобритания доказала это своей историей.

Он отметил важность религиозной толерантности для борьбы с таким явлением как экстремизм по всему миру.