Вопросы европейской безопасности обсудят на встрече ОБСЕ на высшем уровне в Хельсинки

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ 10 июля в Хельсинки состоится неформальная встреча на высшем уровне Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ, мероприятие посвящено 40-летию Хельсинкского Заключительного акта и будет проведено по инициативе председательства Сербии в ОБСЕ.

Ожидается, что в нем примут участие представители всех 57 стран-членов ОБСЕ, которые соберутся на неформальную дискуссию на высоком уровне по проблемам, стоящим перед европейской безопасностью.

На встрече участники также обсудят подготовку к заседанию Совета министров ОБСЕ, которая пройдет в Белграде в декабре.