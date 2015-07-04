 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Вопросы европейской безопасности обсудят на встрече ОБСЕ на высшем уровне в Хельсинки

    ОБСЕ отметит 40-летие Хельсинкского Заключительного акта

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ 10 июля в Хельсинки состоится неформальная встреча на высшем уровне Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ, мероприятие посвящено  40-летию  Хельсинкского Заключительного акта и будет проведено по инициативе председательства Сербии в ОБСЕ.

    Ожидается, что в нем примут участие представители всех 57 стран-членов ОБСЕ, которые соберутся на неформальную дискуссию на высоком уровне по проблемам, стоящим перед европейской безопасностью.

    На встрече участники также обсудят подготовку к заседанию Совета министров ОБСЕ, которая пройдет в Белграде в декабре. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi