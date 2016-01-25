​Вице-президент ПА ОБСЕ: Мы обеспокоены напряженностью на линии соприкосновения

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ "Причина, по которой президент ПА ОБСЕ Иллка Канерва не приехал в Баку заключается в том, что в самый последний момент у него возникли проблемы со здоровьем".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам находящийся с визитом в Баку вице-президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели.

"Однако в Азербайджан приехала представительная делегация ПА ОБСЕ, в состав которой входят два вице-президента и другие члены структуры", - сказал он.

По его словам, в ходе визита будут обсуждаться самые главные вопросы страны и региона, включая нагорно-карабахский конфликт. "Мы обеспокоены напряженностью на линии соприкосновения, но мы считаем, что МГ ОБСЕ является решением проблемы и поддерживаем их усилия", - добавил вице-президент.

Г.Церетели подчеркнул, что наряду с обсуждением вопроса урегулирования конфликта, будет обсуждаться и вопрос демократического развития Азербайджана. "Как вы знаете, ОБСЕ является самым важным органом по наблюдению за выборами в стране. Мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество", - подчеркнул Г.Церетели.

Он отметил, что утром делегация уже встретилась с президентом Ильхамом Алиевым и обсудила вышеупомянутые вопросы.