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    В посольстве Великобритании в Азербайджане приспущен флаг в знак скорби по жертвам теракта в Манчестере

    В дипмиссии будет открыта книга соболезнований

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В связи с терактом на стадионе в Манчестере в посольстве Великобритании в Азербайджане приспущен государственный флаг.

    Как сообщили  Report в пресс-службе посольства Великобритании, в память о жертвах теракта в Манчестере в посольстве будет открыта книга соболезнований 24 и 25 мая с 10.00 по12.00 и с 14.00 по 16.00. 

    Отметим, что вечером 22 мая во время концерта на "Манчестер-арене" произошел взрыв. В ходе инцидента погибли 22, пострадали около 60 человек.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и МИД Азербайджана выразили свои соболезнования в связи с произошедшим.

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