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    В посольстве Кыргызстана в Азербайджане приспущен флаг в связи с авиакатастрофой в Бишкеке

    Диппредставительство ожидает инструкций в связи с открытием книги соболезнований

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В посольстве Кыргызстана в Азербайджане приспущен государственный флаг в связи с многочисленными жертвами авиакатастрофы в Бишкеке.

    Об этом Report сообщили в посольстве Кыргызстана в Баку.

    Также было сообщено, что диппредставительство ожидает инструкций в связи с открытием книги соболезнований.

    Напомним, грузовой самолет турецкой авиакомпании "ACT Airlines", выполнявший рейс из Гонконга, сегодня утром при заходе на посадку в аэропорту Манас в столице Кыргызстана из-за сложных погодных условий рухнул на дома в дачном поселке Дача-Суу. Погибли по меньшей мере 37 человек. Самолет не долетел до аэропорта 2 км.

    Ожидается, что 17 января в Кыргызстане будет объявлен траур. 

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