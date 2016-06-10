В Москве состоялось заседание специальной рабочей группы по статусу Каспия

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ 8-10 июня в Москве состоялось 45-е заседание Специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств (СРГ). Как сообщает Report, азербайджанскую делегацию на переговорах возглавил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

Главы делегаций подчеркнули особое значение московского заседания в свете предстоящего Совещания министров иностранных дел прикаспийских государств в Казахстане, а также отметили необходимость скорейшего завершения работы над Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря.

Делегации положительно оценили итоги состоявшихся переговоров и выразили признательность российской стороне за высокий уровень организации встречи.

Следующее заседание Специальной рабочей группы состоится в Казахстане. Сроки его проведения будут согласованы по дипломатическим каналам.