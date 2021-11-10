В Генконсульстве Турции в Гяндже почтили память Ататюрка

В Генконсульстве Турции в Гяндже прошло мероприятие в связи с 83-й годовщиной со дня смерти основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

В Генконсульстве Турции в Гяндже прошло мероприятие в связи с 83-й годовщиной со дня смерти основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Как передает Западный центр Report, в мероприятии приняли участие сотрудники диппредставительств, а также глава Исполнительной власти города Гянджи, депутаты, представители интеллигенции, ученые университета Эге, турецкие студенты.

Выступавшие рассказали о славном жизненном пути Ататюрка и его роли в становлении современного турецкого государства.

Мустафа Кемаль Ататюрк умер 10 ноября 1938 года во дворце Долмабахче, бывшей резиденции турецких султанов в Стамбуле. Ататюрк был похоронен 21 ноября 1938 года на территории музея этнографии в Анкаре. 10 ноября 1953 года останки были перезахоронены в выстроенном для Ататюрка мавзолее "Аныткабир".