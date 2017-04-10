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    В Баку приспущен флаг Швеции в память о жертвах теракта в Стокгольме

    Флаг будет приспущен до 14 часов

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ В связи с терактом, совершенным в столице Швеции - Стокгольме 7 апреля, в посольстве этой страны в Азербайджане приспущен государственный флаг.

    Как сообщили Report в посольстве Швеции в Азербайджане, флаг будет приспущен до 14:00, когда в самой Швеции будет объявлена минута молчания в память о жертвах теракта.

    Напомним, 7 апреля террорист, примкнувший к группировке "Исламское государство", на грузовике въехал в толпу людей на центральной площади Стокгольма. В результате погибли 4, ранения получили десятки человек. В нападении подозревается гражданин Узбекистана.

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