В Баку обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и НАТО

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В Баку проведен круглый стол на тему "Сотрудничество Азербайджана и НАТО: состояние дел и перспективы". Как сообщает Report, в мероприятии, проведенном посольством Румынии - координатором НАТО в Азербайджане, приняли участие послы и дипломаты дипмиссий стран НАТО, а также представитель Бюро по связям НАТО на Южном Кавказе.

Посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану подчеркнул, что Румыния вносит свой вклад в активизацию политического диалога и сотрудничества между НАТО и Азербайджаном.

По словам Чобану, сотрудничество Азербайджана и НАТО имеет стратегическое значение, и Баку является сильным и ценным партнером для Североатлантического альянса.

Посол отметил, что Румыния считает, что четвертый цикл Индивидуального плана партнерства с НАТО (IPAP), охватывающий период с 2015 по 2016 годы, открывает большие возможности для дальнейшего развития отношений между НАТО и Азербайджаном.

Остальные участники круглого стола положительно оценили сотрудничество Азербайджана и НАТО и выразили уверенность в перспективах совместного сотрудничества.