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    ​Глава МИД: Турция предпринимает все меры по противодействию терроризму и обеспечению безопасности энергопроектов

    Турция и Азербайджан придерживаются единого мнения и позиции в отношении вопроса борьбы с терроризмом

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ " Турция предпринимает меры по обеспечению безопасности трубопроводов на своей территории." 

    Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Турции Феридун Синирлиоглу на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в Баку.

    По его словам, Турция и Азербайджан придерживаются единого мнения и позиции в отношении вопроса борьбы с терроризмом.

    "Терроризм является глобальной проблемой. Турция проводит все необходимые меры по противодействию терроризму, в том числе в вопросе обеспечения безопасности энергетических проектов. Любая угроза в отношении трубопроводов направлена против всей Турции", - заявил Ф.Синирлиоглу.

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