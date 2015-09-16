​Глава МИД: Турция предпринимает все меры по противодействию терроризму и обеспечению безопасности энергопроектов

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ " Турция предпринимает меры по обеспечению безопасности трубопроводов на своей территории."

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Турции Феридун Синирлиоглу на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в Баку.

По его словам, Турция и Азербайджан придерживаются единого мнения и позиции в отношении вопроса борьбы с терроризмом.

"Терроризм является глобальной проблемой. Турция проводит все необходимые меры по противодействию терроризму, в том числе в вопросе обеспечения безопасности энергетических проектов. Любая угроза в отношении трубопроводов направлена против всей Турции", - заявил Ф.Синирлиоглу.