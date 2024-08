США готовы содействовать защите прав интеллектуальной собственности в Азербайджане

Соединенные Штаты Америки готовы оказать содействие в обеспечении прав интеллектуальной собственности в Азербайджане.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства США в соцсети "Х".

"Временный поверенный в делах США в Азербайджане Уго Гевара открыл семинар по защите и соблюдению прав интеллектуальной собственности, организованный совместно Программой развития коммерческого права министерства торговли США и Американской Торговой палатой в Азербайджане (AmCham Azerbaijan). В своем выступлении Гевара подчеркнул приверженность США оказанию содействия в усилении защиты и обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности в Азербайджане", - отмечается в сообщении дипмиссии.