Посол Турции и сотрудники посольства посетили памятник турецким солдатам-шехидам в Баку

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Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ По случаю национального праздника Турции - Дня Победы посол этой страны в Азербайджане Эркан Озорал и сотрудники посольства посетили памятник турецким солдатам-шехидам.

Как сообщает Report, вначале прозвучали гимны Азербайджана и Турции, после чего посол Э. Озорал возложил к памятнику венок.

Выступив, посол заявил, что сегодня Турция с гордостью отмечает победу, которая стала свидетельством того, что турки всегда были намерены защитить свою независимость и самобытность.

Отметим, посол Турции в Азербайджане также возложил венок к мемориалу "Вечный огонь" на Аллее шехидов.