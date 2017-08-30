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    Посол Турции и сотрудники посольства посетили памятник турецким солдатам-шехидам в Баку

    Посол в Азербайджане Эркан Озорал возложил к памятнику венок© Report.az

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ По случаю национального праздника Турции - Дня Победы посол этой страны в Азербайджане Эркан Озорал и сотрудники посольства посетили памятник турецким солдатам-шехидам.

    Как сообщает Report, вначале прозвучали гимны Азербайджана и Турции, после чего посол Э. Озорал возложил к памятнику венок.

    Выступив, посол заявил, что сегодня Турция с гордостью отмечает победу, которая стала свидетельством того, что турки всегда были намерены защитить свою независимость и самобытность. 

    Отметим, посол Турции в Азербайджане также возложил венок к мемориалу "Вечный огонь" на Аллее шехидов.

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