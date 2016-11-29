Главы МИД Азербайджана и ЮАР обсудили в Баку вопросы двустороннего сотрудничества - ОБНОВЛЕНО

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Баку состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с министром международных отношений и сотрудничества Южно-Африканской Республики Маите Нкоана-Машабене в формате один -на-один и в расширенном составе.

Как сообщает Report, на брифинге для журналистов Э. Мамедъяров отметил, что Азербайджан и ЮАР по многим вопросам имеют схожую позицию на международной арене.

Глава МИД Азербайджана поблагодарил министра ЮАР за поддержку справедливой позиции Азербайджана по нагорно-карабахскому конфликту. По его словам, такая позиция ЮАР важна для Азербайджана.

Также Э.Мамедъяров сказал, что стороны обсудили двусторонние отношения, в частности, сегодня будет подписано соглашение о сотрудничестве с Университетом АДА: "Также были обсуждены вопросы сотрудничества в области военной сферы, консульских услуг, инвестиций".

Э.Мамедъяров добавил, что компания SOCAR Trading имеет интерес в осуществлении деятельности в ЮАР.

В свою очередь, М.Нкоана-Машабане поблагодарила азербайджанскую сторону за гостеприимство и теплый прием. Она отметила, что две молодые демократии, такие как ЮАР и Азербайджан должны развивать отношения в том числе таких сферах, как общественная дипломатия, межпарламентские связи.