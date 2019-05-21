​Содокладчики ПАСЕ обеспокоены призывом премьер-министра Армении

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выразил обеспокоенность призывом премьер-министра Армении Никола Пашиняна блокировать входы и выходы в здания судов.

Как сообщает сообщает французское бюро Report, в заявлении, распространенном содокладчиками Мониторингового комитета ПАСЕ по Армении Юлией Лёвочкиной (Украина) и Андреем Ширчелем, подчеркивается безоговорочная независимость судебных органов и недопустимость вмешательства политических акторов.

"Политические партнеры должны избегать деятельности и заявлений, которые могут быть восприняты как давление на законодательные органы", - порекомендовали содокладчики Армении.

Отметим, что Никол Пашинян после освобождения экс-президента Роберта Кочаряна из-под ареста под залог призвал граждан страны взять под контроль входы и выходы в здания судов.