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В Армении протестующие по призыву премьера блокируют входы в здания судов

В Армении протестующие блокируют входы в здания судов
© Facebook

Группы протестующих по призыву премьер-министра Армении Никола Пашиняна с утра  блокируют входы в здания судов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

18 мая  суд общей юрисдикции принял решение об освобождении экс-президента страны Роберта Кочаряна из-под стражи. 

В ответ на это накануне Н. Пашинян призвал заблокировать здания всех судов в стране и не впускать туда никого.

Акции проходят как в Ереване, так и в областях, пользователи соцсетей выкладывают соответствующие видео и фотографии.

Бывший заместитель министра юстиции Рубен Меликян сообщил на своей странице в Facebook, что в здании суда ереванского района Ачапняк выбиты стекла. Полиция инцидент пока не прокомментировала.

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