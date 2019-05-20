В Армении протестующие по призыву премьера блокируют входы в здания судов

Группы протестующих по призыву премьер-министра Армении Никола Пашиняна с утра блокируют входы в здания судов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
18 мая суд общей юрисдикции принял решение об освобождении экс-президента страны Роберта Кочаряна из-под стражи.
В ответ на это накануне Н. Пашинян призвал заблокировать здания всех судов в стране и не впускать туда никого.
Акции проходят как в Ереване, так и в областях, пользователи соцсетей выкладывают соответствующие видео и фотографии.
Бывший заместитель министра юстиции Рубен Меликян сообщил на своей странице в Facebook, что в здании суда ереванского района Ачапняк выбиты стекла. Полиция инцидент пока не прокомментировала.
News DepartmentАвтор новости