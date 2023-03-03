СМИ: В Европе назревает новый коррупционный скандал "Арменгейт"

Необходимо расследование в отношении группы дружбы Европа-Армения и ее связей с главой крупнейшей проармянской организации в Европе - "Европейской армянской федерации за справедливость и демократию" Каспаром Карампетяном.

Необходимо провести всестороннее расследование в отношении группы дружбы Европа-Армения и ее связей с главой крупнейшей проармянской организации в Европе - "Европейской армянской федерации за справедливость и демократию" (EAFJD) Каспаром Карампетяном.

Как передает Report со ссылкой на бельгийское издание LE VIF, коррупционный скандал "Катаргейт", который потряс Европу, вероятно, находится только на ранней стадии и вызывает необходимость задуматься о повторении истории, только на этот раз это будет "Арменгейт".

По данным частных источников в Брюсселе, "прославившаяся" в деле "Катаргейт" бывший президент Европейского парламента Ева Кайли постоянно действовала от имени других стран, включая Армению.

В статье отмечается, что в ноябре прошлого года группа парламентариев во Франции подписала резолюцию, обвиняющую Азербайджан в совершении "агрессии против Армении" и в "нарушении ее территориальной целостности". При этом, 33 подписанта, включая Еву Кайли, являются членами группы дружбы Европа-Армения, тесно связанной с EAFJD.

Глава EAFJD, Карампетян, выбрал Брюссель для своего бизнеса не случайно. Он хорошо известен в Бельгии своим алмазным бизнесом: "Из конфликтных районов Африки он контрабандой ввозит в Бельгию цветные алмазы, которые затем ограняются. Потом бриллианты сертифицируются по тщательно продуманной схеме взяточничества и попадают на прилавки фирменных магазинов Европы".

"По другим частным источникам, часть ресурсов миллионера была использована для поддержки вооруженных действий карабахских сепаратистов, тех самых, которые оккупировали этот регион с 1992 года, вопреки международному праву", - отмечается в статье.

Также все привыкли к встречам Каспара Карампетяна с сепаратистскими лидерами Карабаха и сборам денег для их режима. Помимо этого, EAFJD приглашала сепаратистских представителей Карабаха в Страсбург и Брюссель.

"Когда-то близкий к армянской террористической организации ASALA, он годами играл ведущую роль в усилиях по легитимизации оккупационного режима в европейских политических салонах, да и вообще в Европарламенте. На торжественном вечере в Брюсселе он даже похвастался несколько лет назад, что собрал 3,8 миллиона евро для поддержки армянского сепаратизма. Он известен тем, что предлагал ряду представителей официальных учреждений поездки в Армению и Карабах, в частности, для дискредитации Азербайджана", - говорится в статье.

Таким образом, сегодня Евросоюз срочно нуждается в пересмотре всех правил и законов, регулирующих его отношения с теневыми лоббистами. Данный процесс продолжается в течение многих лет, без каких-либо реальных санкций для наказания виновных. "Непрозрачные отношения, которые объединяют группу дружбы Европа-Армения, лиц, которые ее возглавляют, а также отношения с бизнесменом Карампетяном являются новым и лучшим примером этого", - резюмирует автор.