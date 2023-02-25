Скандально известная по Qatargate Ева Кайли лоббировала и интересы Армении против Азербайджана

Известная по скандалу с Катаргейт бывшего президента Европейского парламента Еву Кайли поймали на лоббировании интересов Армении против Азербайджана.

"Прославившаяся" в деле "Катаргейт" бывший президент Европейского парламента Ева Кайли обвиняется также в лоббировании интересов Армении против Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на EU Today, вице-президенту Европарламента в настоящее время предъявляются обвинения в связи с ее предполагаемыми отношениями с третьими странами.

Кайли связывают теплые отношения с группой дружбы ЕС-Армения, которая в свою очередь тесно связана с крупнейшей армянской лоббистской организацией в Европе - Европейской армянской федерацией за справедливость и демократию (EAFJD).

Базирующуюся в Брюсселе EAFJD возглавляет Каспар Карампетян, торговец алмазами, имеющий армянский и греческий паспорта, и печально известный в СМИ как дилер, торгующий "кровавыми алмазами".

"Помимо встреч в Европейском парламенте, EAFJD лоббировала армянские интересы в офисе верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и участвовала в организации поездок европейских парламентариев в оккупированные Арменией районы Карабаха, азербайджанскую территорию, захваченную Арменией с 1988 года, и именуемую армянами "Арцахом". На международной арене эти районы признаны практически всеми странами мира суверенной территорией Азербайджана", - говорится в статье.

Так например, в августе 2019 года немецкий депутат Европарламента Мартин Зоннеборн посетил территорию, в то время контролируемую сепаратистами в Карабахе со своей женой армянского происхождения по инициативе EAFJD в сопровождении Каспара Карампетяна, что позже было осуждено МИДом Германии.

К слову, Зоннеборн, относится к тем депутатам Европарламента, которые, как сообщает EU Today, поддерживают Россию. В ноябре 2022 года он был одним из 58 человек, проголосовавших против резолюции, объявляющей Россию государством -"спонсором терроризма" в связи с развязанной войной в Украине.

Сама же Кайли яро выступала в Европарламенте отмену шенгенской визы для азербайджанских дипломатов, утверждая, что Азербайджан "пытается вторгнуться в Карабах", несмотря на то, что Карабах, бесспорно, азербайджанская территория. Бывший вице-президент также враждебно относится к Турции, которая, по ее мнению, может "вторгнуться в Армению".

Помимо этого, в статье отмечается, что Азербайджан усердно работает над развитием своего сектора возобновляемой энергетики, а также является крупным производителем нефти и газа и может восполнить дефицит, возникший на европейском рынке в результате вторжения России в Украину и последующих за этим санкций ЕС в отношении РФ.

Поэтому "можно хорошо понять, почему Кремль может захотеть создать барьер между Баку и Брюсселем. Армения является этим барьером", утверждается в материале.

"С этой целью Россия, как сообщается, стремится добиться смены режима в Армении, свергнув премьер-министра Никола Пашиняна и тем самым не дать ему договориться с Азербайджаном и успешно завершить мирные переговоры, которые Москва хочет предотвратить", - отмечается в статье.

"Катаргейт", судя по всему, только верхушка айсберга, поскольку "подозрительные" НПО продолжают безнаказанно действовать в Европейском парламенте, а значит негативно влиять на возможность наступления мира на Южном Кавказе.