Руководитель рабочей группы: Депутаты азербайджанского парламента выступят против принятой Бундестагом резолюции

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ "Принятие парламентом Германии резолюции о признании т.н. "геноцида армян" является не только неправильным подходом, но и не опирается на справедливость и исторические факты".

Об этом в заявлении Report сказал руководитель рабочей группы по азербайджано-германским межпарламентским связям Ровшан Рзаев.

По его словам, принятие Бундестагом подобной резолюции вызывает чувство сожаления: "С другой стороны, данное решение не сможет оказать никакого влияния. В настоящее время в мире немало проблем, заняться решением которых было бы более целесообразно. Однако, никто не обращает внимания на интересующие мир проблемы. В настоящее время 20% территорий Азербайджана находится под оккупацией Армении, против нашего народа учинен ходжалинский геноцид. Принятие подобной резолюции в то время, как все проблемы остаются нерешенными, не справедливо".

Напомнив, что автор резолюции - некогда переехавший из Турции в Германию Джем Оздемир черкессского происхождения, Р.Рзаев подчеркнул, что этот человек уже долгое время хочет реализовать собственные амбиции и поэтому демонстрирует подобную позицию: "Данная позиция далека от справедливости. По другому расценить его шаг невозможно. В случае справедливого подхода Джема Оздемир к вопросам, он должен был продемонстрировать позицию в вопросе касательно ходжалинского геноцида и подготовить законопроект. Причина демонстрируемой им позиции в том, что он имеет специальную договоренность, на основе которой и продолжает свою деятельность".

Что же касается вопроса о том, как данная резолюция повлияет на азербайджано-германские межпарламентские связи, руководитель рабочей группы сказал, что депутаты Милли Меджлиса Азербайджана выступают против указанной резолюции и намерены выразить протест.