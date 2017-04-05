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    Мадат Гулиев принял участие на встрече президента России с главами органов безопасности стран СНГ

    Президент России: Слаженное взаимодействие позволит успешно противостоять современным вызовам на пространстве СНГ© Report.az

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Москве президент России Владимир Путин провел встречу с главами делегаций ХIV заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ. Как сообщает Report, на встрече принял участие и начальник Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана, генерал-лейтенант Мадат Гулиев.

    В ходе встречи В. Путин подчеркнул важность совершенствования координации в деятельности разведслужб стран СНГ для эффективной борьбы с международным терроризмом. По его словам, чёткое, слаженное взаимодействие, своевременный обмен оперативной и аналитической информацией позволят успешно противостоять современным вызовам на пространстве СНГ.

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