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Президент Азербайджана: Отношения с Францией важны для нас

Президент Азербайджана: Отношения с Францией важны для нас Отношения с Францией важны для Азербайджана, так как это одна из лидирующих мировых стран
Внешняя политика
29 апреля 2022 г. 12:43
Президент Азербайджана: Отношения с Францией важны для нас
Ильхам Алиев

Отношения с Францией важны для Азербайджана, так как это одна из лидирующих мировых стран.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", комментируя вопрос о сотрудничестве с Францией.

Глава государства отметил, что между странами налажено глубокое сотрудничество в сфере культуры.

"В целом о политических отношениях, они нормальные, я бы сказал, что они возвращаются в норму. Мы понимаем что есть влияние армянского сообщества, живущего там... Но отношения с Францией важны для нас, так как это одна из лидирующих мировых стран. А также важна, чтобы представить нашу точку зрения", - заявил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Fransa ilə əlaqələr bizim üçün vacibdir"
Версия на английском языке President Aliyev: Relations with France important for Azerbaijan

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