Президент Азербайджана: Отношения с Францией важны для нас

Отношения с Францией важны для Азербайджана, так как это одна из лидирующих мировых стран

Отношения с Францией важны для Азербайджана, так как это одна из лидирующих мировых стран.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", комментируя вопрос о сотрудничестве с Францией.

Глава государства отметил, что между странами налажено глубокое сотрудничество в сфере культуры.

"В целом о политических отношениях, они нормальные, я бы сказал, что они возвращаются в норму. Мы понимаем что есть влияние армянского сообщества, живущего там... Но отношения с Францией важны для нас, так как это одна из лидирующих мировых стран. А также важна, чтобы представить нашу точку зрения", - заявил глава государства.