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Президент Азербайджана: Увиденное в Шуше -  иллюстрация варварства и вандализма Армении

Президент Азербайджана: Увиденное в Шуше -  иллюстрация варварства и вандализма Армении Увиденное участниками международной конференции в Шуше - иллюстрация варварства и вандализма, совершенного Арменией за годы оккупации.
Внешняя политика
29 апреля 2022 г. 10:20
Президент Азербайджана: Увиденное в Шуше -  иллюстрация варварства и вандализма Армении
Ильхам Алиев

Увиденное участниками международной конференции в Шуше - иллюстрация варварства и вандализма, совершенного Арменией за годы оккупации.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество".

По словам главы государства, встреча в подобном формате уже стала традицией, предыдущая встреча прошла в прошлом году в апреле, чтобы обсудить постконфликтную ситуацию.

Он поблагодарил всех гостей за визит. "Думаю, это была интересная возможность увидеть город Шуша, а также все разрушения по дороге в этот город и в самой Шуше. То, что вы увидели, я думаю, это лучшая иллюстрация того, что мы пережили за эти годы оккупации, а также тех масштабных разрушений, которые произошли в результате не только первой карабахской войны, но и варварства, вандализма, совершенного Арменией за эти 30 лет оккупации. Многие наши города и села были уничтожены подчистую", заявил президент.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: What was seen in Shusha is the illustration of Armenia’s barbarism and vandalism
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Konfrans iştirakçılarının gördükləri Ermənistanın törətdiyi barbarlığın illüstrasiyasıdır"

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