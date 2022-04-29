Президент Азербайджана: Увиденное в Шуше - иллюстрация варварства и вандализма Армении

Увиденное участниками международной конференции в Шуше - иллюстрация варварства и вандализма, совершенного Арменией за годы оккупации.

Увиденное участниками международной конференции в Шуше - иллюстрация варварства и вандализма, совершенного Арменией за годы оккупации.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество".

По словам главы государства, встреча в подобном формате уже стала традицией, предыдущая встреча прошла в прошлом году в апреле, чтобы обсудить постконфликтную ситуацию.

Он поблагодарил всех гостей за визит. "Думаю, это была интересная возможность увидеть город Шуша, а также все разрушения по дороге в этот город и в самой Шуше. То, что вы увидели, я думаю, это лучшая иллюстрация того, что мы пережили за эти годы оккупации, а также тех масштабных разрушений, которые произошли в результате не только первой карабахской войны, но и варварства, вандализма, совершенного Арменией за эти 30 лет оккупации. Многие наши города и села были уничтожены подчистую", заявил президент.