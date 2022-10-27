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Постпред Марокко при ООН: Мы открыто поддерживаем территориальную целостность Азербайджана

Постпред Марокко при ООН: Мы открыто поддерживаем территориальную целостность Азербайджана "Мы всегда открыто поддерживали суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и будем продолжать поддерживать".
Внешняя политика
27 октября 2022 г. 20:54
Постпред Марокко при ООН: Мы открыто поддерживаем территориальную целостность Азербайджана

"Мы всегда открыто поддерживали суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и будем продолжать поддерживать".

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил постоянный представитель Марокко при ООН Омар Хилал.

Посол сказал, что Королевство Марокко высоко ценит активное участие Азербайджана в мирных переговорах с Арменией: "Наша позиция была ясной и четкой. Мы поддерживаем справедливую позицию Азербайджана повсюду, в том числе и в ООН. Азербайджан является независимым государством и борется за сохранение своей территориальной целостности. Мы будем и впредь поддерживать вклад братского Азербайджана в дело мира и безопасности в регионе. Надеемся, что в ближайшем будущем в регионе будет достигнут прочный мир".

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Версия на английском языке Morocco's permanent representative to UN: ‘We have openly supported the sovereignty and territorial integrity of Azerbaijan’
Версия на азербайджанском языке Mərakeşin BMT-dəki səfiri: “Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü açıq şəkildə dəstəkləmişik”

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