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Посольство Украины в Азербайджане приостановило консульский прием

Посольство Украины в Азербайджане приостановило консульский прием

В связи с распространением коронавируса COVID-19, консульский прием граждан в посольстве Украины в Азербайджане временно приостановлен до 24 апреля. 

Об этом Report cообщили в пресс-службе дипмиссии Украины.

"Просьба присылать обращения по консульской тематике на электронный адрес посольства emb_az@mfa.gov.ua. Телефон для справок в рабочие часы +994124412706, +994124494095. 

В случае возникновения экстренных ситуаций, связанных с угрозой жизни или здоровью граждан Украины, просьба звонить или отправлять сообщения на тел. горячей линии посольства: +994502557518 +994502557505", - сообщили в дипмиссии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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