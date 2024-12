Посол Украины почтил в бакинском аэропорту память жертв авиакатастрофы

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев посетил Международный аэропорт Гейдар Алиев, где почтил память жертв авиакатастрофы самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), потерпевшего крушение вблизи казахстанского города Актау.

Как передает Report, об этом посол сообщил на своей официальной странице в социальной сети "Х".

"Сегодня утром я посетил Международный аэропорт Гейдар Алиев, чтобы почтить память жертв авиакатастрофы самолета AZAL рядом с Актау (Казахстан). От имени посольства Украины я выражаю соболезнования азербайджанскому народу и семьям, потерявшим своих близких", - написал он.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29.